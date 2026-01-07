SCMP: создан способный к самовоспроизводству гибридный рис

Новый гибрид разработала исследовательская группа под руководством Ван Кэцзяня из Китайского национального научно-исследовательского института риса при Китайской академии сельскохозяйственных наук. Как указывают создатели гибрида, их разработка устраняет самый большой барьер на пути к широкому выращиванию высокоурожайного гибридного риса — необходимость покупать дорогие новые гибридные семена каждый сезон. Проблема обычных гибридов в том, что их потомство теряет высокоурожайные качества, приобретаемые при скрещивании, что вынуждает фермеров каждый раз приобретать новый посевной материал.