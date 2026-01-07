Лукашенко интересуется Гомельской областью из-за надвигающегося циклона

Кстати, власти Гомеля и Гомельской области уже третью неделю активно работают с аварийным домом в областном центре, где 17 декабря взорвался газ, обрушив перекрытия двух этажей. В связи с этим пришлось снести торцевые квартиры с 5 по 10 этаж. Более 100 элементов надо изготовить по спецзаказу, есть план на ближайший месяц по восстановлению подъезда. Что происходит с аварийным домом в Гомеле после демонтажа пяти этажей на 6 января 2026.