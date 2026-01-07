Лукашенко интересуется Гомельской областью из-за надвигающегося циклона

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 7 января заслушал подробный доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Главная тема — ситуация в Гомельской области в связи с обильными снегопадами и надвигающимся циклоном. В центре внимания — устойчивая работа всей инфраструктуры, расчистка улиц и дорог.
Президент интересовался, нужна ли Гомельской области помощь и какая именно.
Иван Крупко доложил также президенту о реализации поручений по итогам совещания в Витебске в 2025 году, где обсуждались вопросы работы организаций агропромышленного комплекса. Для этого, в том числе, привлекаются трудовые ресурсы промпредприятий, которые оказывают содействие сельскохозяйственным организациям.
Кстати, власти Гомеля и Гомельской области уже третью неделю активно работают с аварийным домом в областном центре, где 17 декабря взорвался газ, обрушив перекрытия двух этажей. В связи с этим пришлось снести торцевые квартиры с 5 по 10 этаж. Более 100 элементов надо изготовить по спецзаказу, есть план на ближайший месяц по восстановлению подъезда. Что происходит с аварийным домом в Гомеле после демонтажа пяти этажей на 6 января 2026.
