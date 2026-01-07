Ричмонд
«Кайрат» объявил об уходе израильского легионера

Израильтянин Офри Арад покинул «Кайрат», передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление казахстанского футбольного клуба в социальной сети Instagram.

Источник: Nur.kz

27-летний израильский футболист Офри Арад завершил выступление за алматинский футбольный клуб «Кайрат» в связи с окончанием срока контракта. Официальной информации о том, где он продолжит карьеру, пока нет. Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.

Офри Арад присоединился к «Кайрату» в 2023 году и начал выступления в роли центрального защитника. В следующем сезоне он успешно переквалифицировался в опорного полузащитника и быстро стал важной частью команды.

Арад помог «Кайрату» завоевать чемпионские титулы в 2024 и 2025 годах, выиграть Суперкубок Казахстана в 2025 году и выйти в общий этап Лиги чемпионов. Последний матч за алматинцев он провел в ноябре, поразив ворота итальянского «Интера» в Лиге чемпионов, однако «Кайрат» уступил со счетом 1:2.

После этого Арад восстанавливался от травмы. Всего в составе «Кайрата» он провел 92 матча, забив три мяча и отдав десять голевых передач. Также на его счету десять встреч в национальной сборной Израиля.

«ФК “Кайрат” благодарит Офри Арада за высокий профессионализм, самоотдачу и значительный вклад в успехи команды. Желаем ему удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее «Кайрат» объявил об уходе еще одного легионера — полузащитника сборной Грузии Гиорги Зария.