Мурашко исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил мечту семнадцатилетней Анны Поповой из Нижнего Новгорода в рамках акции «Елка желаний», она посетила Национальный центр «Россия» в Москве, сообщили в пресс-службе правительства.
Девочка учится в математическом классе и увлекается научно-популярной деятельностью. Свое будущее она видит в точных науках, ей нравится медицинская кибернетика.
В рамках экскурсии в Национальный центр «Россия» школьница вместе с мамой Татьяной и сестрой Екатериной посетила интерактивную выставку «В гостях у сказки», а также премьеру мультижанрового спектакля «Морозко».
Кроме того, семья Поповых посетила Центр доклинических и трансляционных исследований имени Э. М. Когана РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Там ее встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко и ректор университета Сергей Лукьянов. Они показали отдел геймификации образования, отдел нейрокомпьютерных интерфейсов и инжиниринговый центр.