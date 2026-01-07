Мурашко исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода

Кроме того, семья Поповых посетила Центр доклинических и трансляционных исследований имени Э. М. Когана РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России. Там ее встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко и ректор университета Сергей Лукьянов. Они показали отдел геймификации образования, отдел нейрокомпьютерных интерфейсов и инжиниринговый центр.