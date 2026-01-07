Кому в Новосибирске поднимут пенсию на 35%, а кто останется без выплат

В конце декабря 2025 года была произведена досрочная выплата январских пенсий для граждан, которые обычно получают свои деньги в первых числах месяца. Таким образом, им были выплачены сразу две суммы — за декабрь 2025 года и авансом за январь 2026 года. В результате следующую пенсию они получат только в феврале, а январь для них станет месяцем без пенсионных выплат. Однако стоит отметить, что январская выплата была проиндексирована на 7,6% согласно общегосударственной программе повышения.