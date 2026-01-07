Кому в Новосибирске поднимут пенсию на 35%, а кто останется без выплат

В январе 2026 года в Новосибирской области произошли важные изменения в пенсионной системе, затронувшие сразу два аспекта выплат, некоторые пенсионеры не получат пенсию в январе, в то время как другие увидят значительное повышение выплат. Об этом пишет Атас.инфо.
В конце декабря 2025 года была произведена досрочная выплата январских пенсий для граждан, которые обычно получают свои деньги в первых числах месяца. Таким образом, им были выплачены сразу две суммы — за декабрь 2025 года и авансом за январь 2026 года. В результате следующую пенсию они получат только в феврале, а январь для них станет месяцем без пенсионных выплат. Однако стоит отметить, что январская выплата была проиндексирована на 7,6% согласно общегосударственной программе повышения.
Самое значительное повышение ожидает пенсионеров, которые в январе 2026 года отметили 80-летие. Помимо стандартной индексации на 7,6%, они получат дополнительные выплаты, включающие удвоенную фиксированную часть (9 580 рублей) и надбавку за уход (1 414 рублей). Это добавляет к общей сумме 10 994 рубля.
Таким образом, если в декабре 2025 года пенсионер получал 40 000 рублей, то в январе 2026 года с учетом всех надбавок его пенсия вырастет до примерно 54 000 рублей. Это означает увеличение выплат на 35%.
Эти изменения связаны с пенсионной системой и социальной поддержкой граждан старшего возраста. Для получения актуальной информации о размерах и сроках выплат рекомендуется обращаться к официальным источникам, в частности, в Пенсионный фонд России.