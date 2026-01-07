Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В главном соборе Ростова прошла рождественская служба в ночь на 7 января

В Ростове прошла рождественская служба с участием губернатора.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошло рождественское богослужение — Божественную литургию совершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, сообщает сайт Ростовской епархии.

— Счастье человека заключается в осмысленности его жизни, в понимании того, что происходит с ним. Поэтому, говоря о Боге, Рождестве Спасителя и воплощении Сына Божия, мы неизбежно говорим и о себе, — сказал митрополит Меркурий.

По данным епархии, на службе прозвучала и молитва о Святой Руси, а песнопения исполнил хор собора под управлением протодиакона Владимира Зубрицкого.

На рождественской службе присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, а также прихожане и гости собора.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше