В главном соборе Ростова прошла рождественская служба в ночь на 7 января

В Ростове-на-Дону в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошло рождественское богослужение — Божественную литургию совершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, сообщает сайт Ростовской епархии.
— Счастье человека заключается в осмысленности его жизни, в понимании того, что происходит с ним. Поэтому, говоря о Боге, Рождестве Спасителя и воплощении Сына Божия, мы неизбежно говорим и о себе, — сказал митрополит Меркурий.
По данным епархии, на службе прозвучала и молитва о Святой Руси, а песнопения исполнил хор собора под управлением протодиакона Владимира Зубрицкого.
На рождественской службе присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, а также прихожане и гости собора.
