Полицейские помогли водителю фуры устранить поломку в Шелеховском районе

IrkutskMedia, 7 января. Госавтоинспекторы оказали помощь водителю большегруза, попавшему в беду в Шелеховском районе. При патрулировании федеральной дороги Р-258 «Байкал» экипаж ДПС заметил на 85-м км грузовик Volvo. Транспортное средство стояло на дороге и не двигалось, затрудняя проезд другим участникам дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
Водитель фуры рассказал полицейским, что во время движения у него спустило колесо, из-за чего пришлось остановиться на дороге для устранения поломки. В это время на улице было темно и шел обильный снег. Мужчина попытался решить проблему собственными силами, однако сделать это оперативно не удавалось.
Инспекторы специализированной роты управления Госавтоинспекции по региону Илья Авдеев и Алексей Железняков приняли решение отбуксировать большегруз в безопасное место. Дорожные полицейские оказали непосредственную помощь в замене колеса. Водитель выразил искренние слова благодарности госавтоинспекторам.
