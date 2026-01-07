Митрополит Владимир обратился к жителям Молдовы по случаю Рождества Христова

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир поздравил верующих с Рождеством Христовым.
Он напомнил, что праздник Рождества Христова — это не просто историческое воспоминание, а тайна спасения человека и пришествие Бога в мир. По словам митрополита, сын Божий стал Человеком, чтобы поднять людей из тьмы греха и вернуть им утраченное достоинство.
«Этот праздник — не просто повод для обильных трапез и изысканных даров, но призыв к духовному возрождению. Христос рождается в мире для того, чтобы Он мог родиться и в наших сердцах. Дорогие братья и сестры Рождество Господне — это также призыв к миру. Ангелы воспели: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!” В мире, охваченном разделениями, войнами и смятением, Христос показывает нам, что истинный мир приходит не от оружия и соглашений, а из сердца, примирившегося с Богом и ближним», — отметил митрополит Владимир.
Он призвал всех глубоко поразмыслить о важности оставаться едиными — всем вместе вокруг Церкви Христовой, особенно в эти трудные времена. Он призвал молиться, чтобы Христос взрастил в сердцах людей свет веры, мир любви и силу единства.
«Давайте встретим Рождество Господне с искренней радостью, с молитвою и делами милосердия. Будем усердно посещать храм, участвуя в Божественной литургии, причащаться Тела и Крови Христовой, примиряться с теми, кто нас обидел, и простирать руку помощи тем, кто пребывает в нужде и скорбях. Лишь так праздник Рождества Христова будет исполнен благодати и благословения», — добавил митрополит.
Он обратился к гражданам с просьбой хранить православную веру, язык и обычаи, унаследованные от родителей. В заключении митрополит пожелал всем здоровья, мудрости, молитв, угодных Всеблагому Богу, и духовных свершений в грядущем Новом году.