Митрополит Владимир обратился к жителям Молдовы по случаю Рождества Христова

«Этот праздник — не просто повод для обильных трапез и изысканных даров, но призыв к духовному возрождению. Христос рождается в мире для того, чтобы Он мог родиться и в наших сердцах. Дорогие братья и сестры Рождество Господне — это также призыв к миру. Ангелы воспели: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!” В мире, охваченном разделениями, войнами и смятением, Христос показывает нам, что истинный мир приходит не от оружия и соглашений, а из сердца, примирившегося с Богом и ближним», — отметил митрополит Владимир.