Трутнев исполнил новогодние желания брата и сестры из ДНР

Трутнев подарил Матвею и Арине из ДНР велосипед и детский электромобиль.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 7 янв — РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подарил брату и сестре из Донецкой Народной Республики велосипед и детский электромобиль в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний», сообщили в его пресс-службе.

Ранее Трутнев в рамках акции «Елка желаний» снял с елки три шара-открытки. В одном из них оказалось мечта 13-летнего Матвея о велосипеде.

По информации пресс-службы, Трутнев подарил мальчику велосипед, а его трехлетней сестре Арине детский электромобиль.

«Довезли велосипед?.. Арина, машинка тоже доехала? Отлично, большая машина, хорошая», — сказал Трутнев по видеосвязи с семьёй в ДНР.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

