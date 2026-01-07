В Петербурге назвали самые частые нарушения ПДД за 2025 год

Третью позицию заняло управление технически неисправным транспортным средством, а также использование автомобиля с незаконно установленным опознавательным знаком «Инвалид». По этим нарушениям составлено более 30,7 тысячи протоколов. Далее следуют случаи непредоставления преимущества пешеходам, другим участникам дорожного движения. По данным полиции, по этим фактам возбуждено более 27,1 тысячи административных дел.