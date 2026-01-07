Лукашенко на Рождество подарили копию Креста Евфросинии Полоцкой

Глава государства по установившейся традиции также передал храму подарок — икону Божией Матери «Минская». Образ украшен полудрагоценными камнями и жемчугом.
Президент зажег рождественскую свечу в храме, после чего поздравил прихожан и священнослужителей со светлым праздником Рождества Христова.
По его словам, любой человек должен найти дорогу к храму, и никто не должен этому препятствовать. В Беларуси, которая является многоконфессиональной страной, для этого есть все возможности.
«Каждый человек должен найти дорогу к храму. И никто этому препятствовать не должен», — сказал президент.