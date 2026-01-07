Ричмонд
Лукашенко на Рождество подарили копию Креста Евфросинии Полоцкой

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения храма на Рождество Христово подарили копию Креста Преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства по установившейся традиции также передал храму подарок — икону Божией Матери «Минская». Образ украшен полудрагоценными камнями и жемчугом.

Президент зажег рождественскую свечу в храме, после чего поздравил прихожан и священнослужителей со светлым праздником Рождества Христова.

По его словам, любой человек должен найти дорогу к храму, и никто не должен этому препятствовать. В Беларуси, которая является многоконфессиональной страной, для этого есть все возможности.

«Каждый человек должен найти дорогу к храму. И никто этому препятствовать не должен», — сказал президент.

