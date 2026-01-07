Омичи рассказали, чего ждут в профессиональном плане от наступившего года

О своих ожиданиях в наступившем году в профессиональном плане, омичи рассказали аналитикам портала SuperJob. Ожидаемым приоритетом для большинства омичей в 2026 году стало повышение зарплаты.
Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства омичей в 2026 году является повышение зарплаты — так заявили 62% опрошенных. Этот запрос главный для всех, независимо от пола, возраста, благосостояния или уровня образования. На втором месте по ожиданию от нового трудового года стал карьерный рост — об этом заявили 36% омичей, участвовавших в опросе. Стабильность оказалась на третьей строке (29%).
По 20% жителей Омска хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства. Запрос на новые интересные задачи есть у 17%. Еще 14% ждут расширения компенсационного пакета. 13% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 10% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами. Ничего не ждут от работы только 7% респондентов. При этом, омички несколько чаще омских мужчин указывали на важность карьерного роста, адекватного руководства и новых задач.
Карьерный рост наиболее важен для молодежи до 35 лет, тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность. Напротив, запрос на стабильность закономерно усиливается с возрастом: его важность отмечают 19% опрошенных до 35 лет, 31% респондентов 35—45 лет и 39% среди респондентов 45+. Интересно, что новых задач чаще ждут работники старше 45 лет (24%), чем молодежь до 35 лет (9%).