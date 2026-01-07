Омичи рассказали, чего ждут в профессиональном плане от наступившего года

По 20% жителей Омска хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства. Запрос на новые интересные задачи есть у 17%. Еще 14% ждут расширения компенсационного пакета. 13% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 10% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами. Ничего не ждут от работы только 7% респондентов. При этом, омички несколько чаще омских мужчин указывали на важность карьерного роста, адекватного руководства и новых задач.