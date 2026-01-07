В Шотландии назвали «Хартсу» плюсы от трансфера Чеснокова

Издание HeartsStandard прокомментировало переход Ислама Чеснокова в «Хартс», назвав сильные стороны казахстанского футболиста, сообщают Vesti.kz.
Ранее «Хартс» официально объявил о трансфере Чеснокова. 26-летний футболист подписал с шотландским клубом контракт до лета 2028 года.
«Что получит “Хартс” в лице Ислама Чеснокова?
— Тактическую грамотность;
— Умение играть как традиционного, так и инвертированного вингера;
— Отличный контроль мяча и игровое видение;
— Хорошее изменение темпа;
— Бескорыстный фланговый футбол", — пишет источник.
Другое шотландское издание Edinburgh News также оценило уровень Чеснокова.
"26-летний игрок — креативный правый вингер, который любит смещаться в центр под свою рабочую левую ногу. На его счету 22 матча за сборную Казахстана, в которых он забил три мяча, а также стабильная результативность на клубном уровне.
В 68 играх премьер-лиги он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Такая форма привлекла внимание клубов из нескольких европейских стран, и в «Хартс» рады, что в итоге смогли заполучить его подпись", — написано в статье.
Отметим, что Ислам Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории «Хартса» и всего чемпионата Шотландии.
За новый клуб он будет выступать под 99-м номером. «Хартс» сенсационно лидирует в чемпионате Шотландии после 20 туров: клуб может прервать 41-летнюю гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс».