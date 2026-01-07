Метель, порывистый ветер, мороз. Что известно о циклоне, который придет в Беларусь 8 января и волнует Лукашенко

8 января погоду в стране продолжат определять неустойчивые холодные воздушные массы, днем скажется влияние фронтальных разделов, связанных с южным циклоном с центром над Черкасской областью. Ночью местами, днем на большей части снег, мокрый снег. Днем по югу ожидается сильный снег, мокрый снег, по юго-востоку слабый гололед. В дневные часы в отдельных районах метель. Холодный порывистый северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха минимальная ночью с 7 на 8 января от −8 до −14 градусов, при прояснениях до −16 градусов. Максимальная днем от −4 до −11 градусов.