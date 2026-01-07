Метель, порывистый ветер, мороз. Что известно о циклоне, который придет в Беларусь 8 января и волнует Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 7 января, разговаривая с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, высказал обеспокоенность циклоном, который надвигается на юг Беларуси (здесь подробнее).
Высота снежного покрова на юге страны в последние дни продолжает расти. По прогнозам синоптиков, до конца нынешней недели именно юг, юго-восток Беларуси могут стать лидерами по высоте сугробов — местами они превысят 40 сантиметров. Но ненастье затронет всю страну. Узнали, что же это за южный циклон, который накроет Беларусь 8 января.
По информации сайта pogoda.by, а это официальный сайт Белгидромета, 8 и 9 января в Беларуси прогнозируется ухудшение погодных условий.
8 января погоду в стране продолжат определять неустойчивые холодные воздушные массы, днем скажется влияние фронтальных разделов, связанных с южным циклоном с центром над Черкасской областью. Ночью местами, днем на большей части снег, мокрый снег. Днем по югу ожидается сильный снег, мокрый снег, по юго-востоку слабый гололед. В дневные часы в отдельных районах метель. Холодный порывистый северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха минимальная ночью с 7 на 8 января от −8 до −14 градусов, при прояснениях до −16 градусов. Максимальная днем от −4 до −11 градусов.
9 января Беларусь окажется в холодной тыловой части южного циклона, перемещающегося на Центральные районы Европейской территории России. На большей части территории Беларуси снег, ночью по юго-востоку местами сильный снег.
В отдельных районах ожидается метель, на дорогах гололедица. Ветер все такой же сильный, холодный, порывистый. Температура воздуха ночью с 8 на 9 января составит от −8 градусов по юго-востоку Беларуси до −20 градусов по северу страны, максимальная днем от −7 градусов до −14 градусов.
Кстати, геоданные границ 95% белорусских садоводческих товариществ и дачных кооперативов внесены в реестр. Этот факт аукнется тем дачникам, чьи кооперативы примыкают к населенным пунктам.
Мы писали, что поезд Санкт-Петербург — Брест остановлен в Витебской области.