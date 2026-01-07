Черняховск в Рождество остался без воды из-за крупной аварии

«Предугадать наступление аварийной ситуации практически невозможно. Сети Черняховского округа передали предприятию на обслуживание в сильно изношенном состоянии. Также влияют перепады температуры. Узнать о ходе проведения работ можно по телефону горячей линии: (8 40−12) 555−151, доб. 1 круглосуточно», — отметили в «Водоканале».