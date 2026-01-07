Ричмонд
Патриарх Кирилл напомнил о существовании понятия «изменник Родины»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Общенациональный консенсус по вопросам, связанным с возможностью существования государства, обязателен, выпадающим из него следует помнить о существовании понятия «изменник Родины» с соответствующими юридическими последствиями.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Россия-1» заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Если говорить об общенациональном консенсусе, то это невероятно сложно еще и потому, что, действительно, если каждый человек может отличаться от другого человека, то понятно, что в масштабах страны ну очень сложно достигать какого-то консенсуса. Но есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, подобный консенсус должен быть «вокруг самых главных вопросов нашей безопасности», в число которых входит и «духовно-нравственная безопасность», сформированная традиционными религиями России. При этом нельзя и повторять неудачный опыт Советского Союза, где пытались достичь консенсуса вокруг идей марксизма-ленинизма, уточнил патриарх.

«Поэтому в отношении консенсусов нужно быть очень и очень осторожными и настаивать на консенсусе только вокруг тех ценностей, которые присущи нравственной природе человека. Если люди вокруг этих нравственных идеалов формируют свое единство, то это очень прочно», — заключил патриарх.

