Патриарх Кирилл напомнил о существовании понятия «изменник Родины»

«Если говорить об общенациональном консенсусе, то это невероятно сложно еще и потому, что, действительно, если каждый человек может отличаться от другого человека, то понятно, что в масштабах страны ну очень сложно достигать какого-то консенсуса. Но есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — сказал предстоятель Русской православной церкви.