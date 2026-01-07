Водители спасены из снежного плена в Восточном Казахстане

«Помощник дежурного Ернар Калиев оперативно скоординировал действия служб и передал информацию сотрудникам, находившимся в непосредственной близости к месту происшествия. На место были направлены участковые инспекторы полиции Таврического сельского округа Алексей Сергеевич и Каменского сельского округа Даурен Байтиков. Используя специальную технику, они добрались до водителей и оказали им помощь», — рассказали полицейские.