Водители спасены из снежного плена в Восточном Казахстане

6 января 2026 года двух автомобилистов спасли в непогоду в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации полиции, в дежурную часть Уланского района поступил звонок о том, что в районе села Беткудук два автомобиля оказались заблокированы в снежном заносе из-за сложных погодных условий.

«Помощник дежурного Ернар Калиев оперативно скоординировал действия служб и передал информацию сотрудникам, находившимся в непосредственной близости к месту происшествия. На место были направлены участковые инспекторы полиции Таврического сельского округа Алексей Сергеевич и Каменского сельского округа Даурен Байтиков. Используя специальную технику, они добрались до водителей и оказали им помощь», — рассказали полицейские.

В результате слаженных действий оба автомобиля были освобождены из снежного заноса. Они выразили благодарность сотрудникам полиции за помощь.

Полиция напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности зимой. Нужно учитывать погодные условия, лучше воздерживаться от поездок при ухудшении видимости и сильной метели.

