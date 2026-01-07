В Омской области 12-летний мальчик совершил ДТП, в котором пострадал его товарищ

Сотрудниками полиции установлено, что вчера, 6 января, 12-летний мальчик, управляя квадроциклом, двигаясь в поселке Марьяновка по одной из улиц, допустил опрокидывание тюбинга, который был зацеплен за указанное транспортное средство. В результате ДТП медицинская помощь понадобилось его товарищу — 15-летнему юноше, который в момент происшествия находился в тюбинге.