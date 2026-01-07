Ричмонд
В Омской области 12-летний мальчик совершил ДТП, в котором пострадал его товарищ

Пятиклассник из Марьяновки, управляя квадроциклом, допустил опрокидывание своего друга, сидевшего в тюбинге, который был зацеплен за транспортное средство.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 6 января, в Марьяновском районе произошло ДТП с участием двух школьников. Катание на тюбинге, который был зацеплен за квадроцикл, окончилось для одного из мальчиков больничной койкой.

Сотрудниками полиции установлено, что вчера, 6 января, 12-летний мальчик, управляя квадроциклом, двигаясь в поселке Марьяновка по одной из улиц, допустил опрокидывание тюбинга, который был зацеплен за указанное транспортное средство. В результате ДТП медицинская помощь понадобилось его товарищу — 15-летнему юноше, который в момент происшествия находился в тюбинге.