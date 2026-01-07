Ричмонд
На Дону 40 компаний зарегистрировали собственные бренды в 2025 году

В Ростовской области малый бизнес получил деньги на регистрацию торговых марок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2025 году 40 малых предприятий получили господдержку и зарегистрировали собственные торговые марки, сообщили в правительстве региона.

Софинансирование на регистрацию брендов предоставляли центры «Мой бизнес» при содействии областных властей и минэкономразвития.

— Регистрация бренда — это стратегический шаг для компании, который повышает ее узнаваемость и инвестиционную привлекательность, — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.

По данным властей, более половины компаний, зарегистрировавших торговые марки, планируют войти в реестр производителей товаров местных брендов, где уже 146 предприятий. Участники реестра получают доступ к программе «Донской бренд» — она включает льготное финансирование, лизинг и гарантийную поддержку.

Среди примеров власти назвали ростовскую компанию Re Derma Lab. Фото: Правительство РО.

Среди примеров власти назвали ростовскую компанию Re Derma Lab, которая занимается биотехнологическими разработками и производством профессиональной косметики.

Основатель бренда Анна Феоктистова сообщила, что предприятие ведет регистрацию торговой марки и рассматривает выход в реестр донских брендов, а также планы по экспорту.

