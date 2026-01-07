В Перми изменят движение общественного транспорта из-за ремонта путепровода

Ограничения вызваны реконструкцией путепровода, который планируется полностью разобрать, чтобы изменить схему пролетного строения и увеличить подмостовой габарит. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Из-за вводимых ограничений изменится путь следования автобусных маршрутов № 19 и № 55 — их перенаправят в объезд по ул. Карпинского и Стахановской со всеми остановками по пути следования. При этом автобусы маршрута № 19 будут совершать заезд на остановку «Улица Блюхера», следуя в обе стороны. Место посадки пассажиров не изменится. Для поездки в центр города пассажирам необходимо выбирать остановку на нечетной стороне шоссе Космонавтов, а из центра — на четной стороне. Остановочный пункт «Манеж “Спартак” на этот период не будет обслуживаться. Вместо него пассажиры смогут воспользоваться соседними остановками: “Печатная фабрика “Гознак” и “Улица Блюхера”.
Скорректированы будут и пригородные маршруты. Так, маршрут № 529/1 «Краснокамск — Пермь (ч/з Верхние Муллы)» будет укорочен до остановки «Улица 9 Мая».
Маршруты № 104, № 106 и № 108 от остановки «Печатная фабрика Гознак» в сторону автовокзала Перми будут следовать по ул. Стахановской, Карпинского, Столбовой, шоссе Космонавтов и далее по маршрутам. А от автовокзала — по шоссе Космонавтов, ул. Столбовая, Карпинского, и Стахановская с выходом на шоссе Космонавтов в районе фабрики «Гознак» и далее по маршрутам. Для удобства пассажиров вводятся остановочные пункты «Пермь Экспо» и «Улица Стахановская». Маршрут № 120 будет следовать в обе стороны по ул. Мира, Стахановская, Карпинского и Столбовая. Остановка «Улица Советской Армии» будет выполняться на остановочных пунктах, расположенных по ул. Мира. Для удобства пассажиров вводятся остановочные пункты «Пермь Экспо», «Улица Блюхера», «Улица Стахановская», «Улица Чайковского».
Маршруты № 109, № 169, № 403, № 339, № 431, № 461 в сторону автовокзала Перми от остановки «Печатная фабрика Гознак» будут следовать по ул. Малкова, Фридриха Энгельса, Локомотивная, Луначарского, Борчанинова, Пушкина. В обратном направлении — по ул. Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, Локомотивная, Фридриха Энгельса и Малкова.
Межмуниципальные автобусные маршруты № 689, № 648, № 767, № 793, № 822 будут следовать в сторону автовокзала Перми от остановки «Верхние Муллы» по ул. Оверятская, Встречная, Куфонина, Строителей, Локомотивная, Луначарского, Борчанинова, Пушкина. В обратном направлении — по ул. Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, Ленина, 2-я Шоссейная, Строителей, Куфонина, Встречная, Оверятская. Остановки «Улица Леонова» и «Печатная фабрика Гознак» на маршрутах № 767, № 793, № 689 обслуживаться не будут. В направлении автовокзала Перми остановка на данных маршрутах будет осуществляться на остановочных пунктах «Красный Октябрь» и «Улица Хохрякова».
Для движения автотранспорта будут открыты обновленные участки ул. Крисанова и Карпинского. Также для автомобилистов откроется путепровод над ул. Локомотивной и участок ул. Строителей от ул. Малкова до шоссе Космонавтов. Они должны будут принять на себя часть транспортного потока, двигающегося в объезд закрытого участка. С путепровода при этом не будет съезда на улицу Локомотивную, если двигаться от шоссе Космонавтов. Ул. Строителей (улица Рабочая) откроется в техническом режиме. На дороге также обустроено несколько примыканий — к ул. Малкова, Вавилова, Рабочей, а также к развязке в районе пересечения с шоссе Космонавтов и отворота на «Морион». Они все будут доступны для автомобилистов с момента открытия движения 8 января.