В Перми изменят движение общественного транспорта из-за ремонта путепровода

Для движения автотранспорта будут открыты обновленные участки ул. Крисанова и Карпинского. Также для автомобилистов откроется путепровод над ул. Локомотивной и участок ул. Строителей от ул. Малкова до шоссе Космонавтов. Они должны будут принять на себя часть транспортного потока, двигающегося в объезд закрытого участка. С путепровода при этом не будет съезда на улицу Локомотивную, если двигаться от шоссе Космонавтов. Ул. Строителей (улица Рабочая) откроется в техническом режиме. На дороге также обустроено несколько примыканий — к ул. Малкова, Вавилова, Рабочей, а также к развязке в районе пересечения с шоссе Космонавтов и отворота на «Морион». Они все будут доступны для автомобилистов с момента открытия движения 8 января.