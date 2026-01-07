Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В башкирском Благовещенске пара заключила первый в 2026 году брак

Молодоженов поздравил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов.

Источник: Комсомольская правда

6 января в башкирском Благовещенске зарегистрировали первую брачную пару 2026 года — Лилию и Айнура. Как сообщил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, молодожены из разных городов Башкирии познакомились в Уфе во время учебы в вузах. Пара выбрала для регистрации брака именно Благовещенск, где и началась их совместная жизнь.

Вице-премьер поздравил молодоженов, пожелав им долгих счастливых лет, наполненных любовью, взаимопониманием и радостью.

— Пусть Ваша семья станет крепким и надёжным тылом, а каждый день будет наполнен теплом и заботой друг о друге! — пожелал Лилии и Айнуру Сагитов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.