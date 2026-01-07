В башкирском Благовещенске пара заключила первый в 2026 году брак

6 января в башкирском Благовещенске зарегистрировали первую брачную пару 2026 года — Лилию и Айнура. Как сообщил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, молодожены из разных городов Башкирии познакомились в Уфе во время учебы в вузах. Пара выбрала для регистрации брака именно Благовещенск, где и началась их совместная жизнь.