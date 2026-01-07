Ричмонд
Нижегородцы выиграли в новогодней лотерее более 66 млн рублей

66 732 409 рублей составила совокупная сумма выигрышей жителей Нижегородской области в новогоднем тираже «Русского лото». Об этом сообщает распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

Источник: Время

Два счастливчика стали обладателями выигрышей по 1 млн рублей каждый. Они пока не обратились за выигрышами.

Всего в регионе было куплено 312 679 билетов, оказавшихся выигрышными.

Ранее более 76 млн рублей выиграли нижегородцы в национальную лотерею.