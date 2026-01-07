Лукашенко передал небольшому храму под Минском главную святыню Беларуси

Президент Беларуси встретил Рождество в храме иконы Божьей Матери «Млекопитательница» в деревне Околица под Минском, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Президент зажег праздничную свечу и поздравил прихожан и находящихся в храме священнослужителей со светлым праздником Рождества.
В качестве подарка Александр Лукашенко передал храму икону Божией Матери «Минская». Ее почитают как главную святыню Беларуси. Она помогает в нахождении верного пути.
Кстати, утром 7 января Александр Лукашенко поговорил с губернатором Гомельской области Иваном Крупко из-за надвигающегося циклона.
Мы писали, что утром 7 января поезд Санкт-Петербург — Брест остановлен в Витебской области.