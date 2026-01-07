Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко передал небольшому храму под Минском главную святыню Беларуси

Лукашенко встретил Рождество в храме деревни Околица под Минском.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси встретил Рождество в храме иконы Божьей Матери «Млекопитательница» в деревне Околица под Минском, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент зажег праздничную свечу и поздравил прихожан и находящихся в храме священнослужителей со светлым праздником Рождества.

В качестве подарка Александр Лукашенко передал храму икону Божией Матери «Минская». Ее почитают как главную святыню Беларуси. Она помогает в нахождении верного пути.

Кстати, утром 7 января Александр Лукашенко поговорил с губернатором Гомельской области Иваном Крупко из-за надвигающегося циклона.

Мы писали, что утром 7 января поезд Санкт-Петербург — Брест остановлен в Витебской области.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше