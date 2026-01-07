В РФ применили высокочастотный ультразвук для контроля тканеинженерных материалов

Полимерные материалы и тканеинженерные конструкции (ТИК) на их основе применяются для восстановления и замены поврежденных человеческих тканей, а в перспективе — целых органов. Контроль качества, эволюции ТИК и процессов биодеградации в таких материалах являются сложной и трудоемкой задачей. В тканевой инженерии активно ведется разработка разных типов матриксов (каркасов для клеток), как по структуре, так и по составу, и свойствам. Существует потребность в методах для динамического отслеживания поведения клеток в объеме этих матриксов и их ремоделирования.