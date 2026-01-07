В Иркутской области за сутки произошло 17 пожаров и 8 ДТП

За сутки на дорогах Иркутской области произошло восемь ДТП. Как поделился губернатор региона, в них пострадало восемь человек. На дорогах работало 44 единицы техники, было израсходовано 60 тонн противогололедных материалов. Продолжаются работы по расчистке ледяных торосов на маршруте ледовой переправы Мама — Тетеринск через реку Витим.
— Также произошло 17 пожаров, в том числе в многоквартирном доме по улице Наймушина в Усть-Илимске, — поделились в правительстве.
При пожарах никто не погиб, но двое сибиряков пострадали. Еще 18 человек успели во время эвакуировать.