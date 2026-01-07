Ричмонд
В Иркутской области за сутки произошло 17 пожаров и 8 ДТП

Дороги продолжают обрабатывать противогололедными материалами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки на дорогах Иркутской области произошло восемь ДТП. Как поделился губернатор региона, в них пострадало восемь человек. На дорогах работало 44 единицы техники, было израсходовано 60 тонн противогололедных материалов. Продолжаются работы по расчистке ледяных торосов на маршруте ледовой переправы Мама — Тетеринск через реку Витим.

— Также произошло 17 пожаров, в том числе в многоквартирном доме по улице Наймушина в Усть-Илимске, — поделились в правительстве.

При пожарах никто не погиб, но двое сибиряков пострадали. Еще 18 человек успели во время эвакуировать.