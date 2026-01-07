Лукашенко сказал, о чем белорусы должны думать в первую очередь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в храме на Рождество назвал святыни, которые каждый житель страны должен защитить в своей жизни, сообщает БелТА.
По его словам, за Родину у нас есть кому бороться и идти впереди.
«Вы, пожалуйста, подумайте о своей семье, своих детях, о своих любимых. И помните, что в любой сложной обстановке вы должны защитить именно эти святыни в вашей жизни. А из всего этого сложится защита нашей Родины», — отметил президент.
А еще президент попросил белорусов по полной делать то, что они должны делать на своих рабочих местах, и тогда в стране все будет нормально.
«Все остальное — за мной», — отметил Александр Лукашенко.
Кстати, Александр Лукашенко передал небольшому храму под Минском главную святыню Беларуси.
А еще, вот что известно о циклоне, который придет в Беларусь 8 января и волнует Лукашенко: Метель, порывистый ветер, мороз.