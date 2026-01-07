Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, о чем белорусы должны думать в первую очередь

Лукашенко назвал святыни, которые каждый должен защитить.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в храме на Рождество назвал святыни, которые каждый житель страны должен защитить в своей жизни, сообщает БелТА.

По его словам, за Родину у нас есть кому бороться и идти впереди.

«Вы, пожалуйста, подумайте о своей семье, своих детях, о своих любимых. И помните, что в любой сложной обстановке вы должны защитить именно эти святыни в вашей жизни. А из всего этого сложится защита нашей Родины», — отметил президент.

А еще президент попросил белорусов по полной делать то, что они должны делать на своих рабочих местах, и тогда в стране все будет нормально.

«Все остальное — за мной», — отметил Александр Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко передал небольшому храму под Минском главную святыню Беларуси.

А еще, вот что известно о циклоне, который придет в Беларусь 8 января и волнует Лукашенко: Метель, порывистый ветер, мороз.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше