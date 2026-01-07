Китайский марсоход выявил, что на Марсе была вода 750 млн лет назад

Сведения, полученные с марсохода, свидетельствуют о том, что район его посадки покрыт однородным осадочным слоем толщиной около 4 м, под которым находятся кратеры. Ведущий исследователь Лю Икэ пояснил, что равномерная толщина и непрерывность этого слоя не позволяют связать его образование с вулканической активностью или воздействием ветра. По его мнению, наиболее обоснованным объяснением является то, что в тот период данная территория находилась в водной осадочной среде, напоминающей мелководье или крупное озеро.