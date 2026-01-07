Ричмонд
Спасатели не успели: на сильном пожаре в Омской области погиб человек

Информация о разгуле огненной стихии в одном из дворов в селе Новотроицкое появилась в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Трагедией закончился пожар в селе Новотроицкое, произошедший вечером, 6 января. В жутком пламени, охватившем частный жилой дом, погиб человек.

«Трагедия случилась 6 января в селе Новотроицкое Омской области. В 18:31 загорелся частный дом и надворные постройки в селе Новотроицкое. В огне погиб человек», — говорится в сообщении телеграм-канала «Инцидент Омск».

Также в информации указано, что общая площадь возгорания достигла 51 квадратного метра. И пока до места огненного происшествия наконец-то добрались пожарные, дом и надворные постройки были уничтожены огнем. В процессе разбора завала был найдено сильно обгоревшее тело. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной пожара и кто стал его жертвой.