В Пермском зоопарке рассказали о новых обитателях — тинкерах

Тинкеры характеризуются компактным телосложением, напоминающим мощного тяжеловоза. Их богатая грива и хвост, густые щетки и мускулистое тело подчеркивают их величественный облик. Эти лошади не только впечатляют своим внешним видом, но и проявляют доброту, интеллект и дружелюбие к другим животным.