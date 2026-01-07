В Пермском зоопарке рассказали о новых обитателях — тинкерах

В Рождество Пермский зоопарк представил своих новых обитателей — тинкеров!
— Это удивительные лошади, заслуженно получившие прозвище «лабрадор с копытами», — говорят сотрудники Пермского зоопарка. — Они отличаются спокойным нравом и дружелюбным отношением к людям. Кобыла Мегги Мэй и молодой жеребец Орео булано-пегой масти прибыли к нам из Ленинградской области.
Тинкеры характеризуются компактным телосложением, напоминающим мощного тяжеловоза. Их богатая грива и хвост, густые щетки и мускулистое тело подчеркивают их величественный облик. Эти лошади не только впечатляют своим внешним видом, но и проявляют доброту, интеллект и дружелюбие к другим животным.
В новогодние каникулы Пермский зоопарк работает ежедневно без выходных.
Стоимость билетов составляет 400 рублей для детей и 600 рублей для взрослых.