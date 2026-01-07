Патриарх Кирилл рассказал о роли греха в противостоянии России и Запада

Также патриарх заявил, что есть определенные идеи и понятия (например духовно-нравственная безопасность, сформированная традиционными религиями России), вокруг которых должен быть общественный консенсус. «Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — сказал он. Он добавил, что нельзя повторять неудачный опыт СССР и настаивать на консенсусе только вокруг тех ценностей, которые присущи нравственной природе человека.