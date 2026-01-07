Поезд Петербург-Брест остановили в Беларуси из-за технических проблем

На территории Беларуси остановился пассажирский поезд № 51, который направлялся из Санкт-Петербурга в Брест. Это случилось в среду днем, 7 января.
Он отправился из Северной столицы в соответствии с графиком вчера вечером, 6 января. Стало известно, что поезд стоит на перегоне Стайки-Можеевка.
Как объяснили в Telegram-канале Белорусской железной дороги, пассажирский рейс был остановлен по техническим причинам. Представители организации стараются быстро доставить людей в удобное и безопасное место.
Ориентировочно поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно в полтора-два часа. Работники БЖД просят извинения у пассажиров за причиненные неудобства.