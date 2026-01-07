Ричмонд
Сотни ростовчан пришли на службу в храм в канун Рождества

Глава Ростова поздравил горожан с Рождеством и напомнил про рождественскую звезду.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотни горожан посетили службу в храме в канун Рождества, сообщил глава города Александр Скрябин.

По его словам, этот праздник остается одним из самых семейных дней, который объединяет людей разных возрастов.

Также глава Ростова напомнил о традиции рождественской звезды и отметил, что в городе «зажгли десятки звезд над прекрасными елками» на площадях, а многие жители украсили дома. Он пожелал, чтобы рождественская радость сохранялась весь год и вдохновляла на добрые дела.

— Пусть же эта светлая радость от рождения Христа в течение всего наступившего года наполняет наши дома, — подытожил Александр Скрябин.

