В Волгограде построят православный центр и продолжат обновление храмов

В Волгограде продолжается реализация совместных проектов региональных властей и церкви. В праздник Рождества губернатор Андрей Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обсудили планы дальнейшего сотрудничества, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
В рамках совместной программы в регионе уже обновили храм Всех Святых на Мамаевом кургане. Сейчас продолжаются работы в храме Иоанна Кронштадтского и обсуждаются планы по развитию Казанского собора.
Одним из ключевых проектов станет создание в Волгограде православного культурно-просветительского центра. Его построят рядом с кафедральным собором Александра Невского. В состав будущего центра войдут храм, общественные и просветительские площадки, а также воскресная школа для детей и взрослых.
Встреча прошла в рождественской атмосфере — глава региона поздравил митрополита Феодора и в его лице всех православных жителей Волгоградской области со светлым праздником.