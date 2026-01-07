Ричмонд
В Волгограде построят православный центр и продолжат обновление храмов

Губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор обсудили планы по развитию духовной инфраструктуры региона.

Источник: пресс-служба АВО

В Волгограде продолжается реализация совместных проектов региональных властей и церкви. В праздник Рождества губернатор Андрей Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обсудили планы дальнейшего сотрудничества, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

В рамках совместной программы в регионе уже обновили храм Всех Святых на Мамаевом кургане. Сейчас продолжаются работы в храме Иоанна Кронштадтского и обсуждаются планы по развитию Казанского собора.

Одним из ключевых проектов станет создание в Волгограде православного культурно-просветительского центра. Его построят рядом с кафедральным собором Александра Невского. В состав будущего центра войдут храм, общественные и просветительские площадки, а также воскресная школа для детей и взрослых.

Встреча прошла в рождественской атмосфере — глава региона поздравил митрополита Феодора и в его лице всех православных жителей Волгоградской области со светлым праздником.