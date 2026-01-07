Соболенко и Бадоса снялись с ¼ финала парного турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в WTA-500 в Брисбене снялась с ¼ финала парного турнира, где должна была сыграть с испанской теннисисткой Паулой Бадоса. Кстати, Арина впервые за три последних года планировала сыграть на турнире в паре (здесь подробнее), но так и не сложилось.
В ¼ финала Алина Соболенко и Паула Бадоса должны были сразиться с испанкой Кристиной Букшей и австралийкой Эллен Перес.
Но Арина Соболенко и Паула Бадоса продолжают выступления в одиночном разряде.
Кстати, вот что произошло после рекордно быстрой победы белоруски Соболенко над Букшей в Брисбене: «Просто потрясающе».
А вот что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко в финале турнира в Брисбене над россиянкой Полиной Кудерметовой: «Это была агрессивная игра».