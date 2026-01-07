Соболенко и Бадоса снялись с ¼ финала парного турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в WTA-500 в Брисбене снялась с ¼ финала парного турнира, где должна была сыграть с испанской теннисисткой Паулой Бадоса. Кстати, Арина впервые за три последних года планировала сыграть на турнире в паре (здесь подробнее), но так и не сложилось.