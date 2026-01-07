Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко и Бадоса снялись с ¼ финала парного турнира в Брисбене

Соболенко не сыграет в паре с Бадоса на турнире в Брисбене, как планировала ранее.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в WTA-500 в Брисбене снялась с ¼ финала парного турнира, где должна была сыграть с испанской теннисисткой Паулой Бадоса. Кстати, Арина впервые за три последних года планировала сыграть на турнире в паре (здесь подробнее), но так и не сложилось.

В ¼ финала Алина Соболенко и Паула Бадоса должны были сразиться с испанкой Кристиной Букшей и австралийкой Эллен Перес.

Но Арина Соболенко и Паула Бадоса продолжают выступления в одиночном разряде.

Кстати, вот что произошло после рекордно быстрой победы белоруски Соболенко над Букшей в Брисбене: «Просто потрясающе».

А вот что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко в финале турнира в Брисбене над россиянкой Полиной Кудерметовой: «Это была агрессивная игра».