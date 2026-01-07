Больше только в Москве: Уфа стала вторым городом в России по числу участников «Забега обещаний»

По его словам, в новогодние праздники в республике запланировано более 700 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В городах и районах проходят лыжные гонки, хоккейные матчи, семейные старты, катания на коньках, турниры по национальным видам спорта. В них участвуют тысячи жителей, включая молодежь, детей и их родителей.