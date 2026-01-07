Больше только в Москве: Уфа стала вторым городом в России по числу участников «Забега обещаний»

Уфа заняла второе место в России после Москвы по количеству участников традиционного «Забега обещаний», который проводится в первый день нового года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
В башкирской столице было зарегистрировано 1995 участников, в то время как в Москве 2674. Тройку лидеров по числу бегунов в забеге замыкает Тюмень — 1790 человек.
По его словам, в новогодние праздники в республике запланировано более 700 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В городах и районах проходят лыжные гонки, хоккейные матчи, семейные старты, катания на коньках, турниры по национальным видам спорта. В них участвуют тысячи жителей, включая молодежь, детей и их родителей.
