Татарстанцам назвали лучшие напитки, которые согревают в мороз

Зимой, особенно во время сильных морозов часто возникает вопрос — чем согреться в холодное время. Гастроэнтеролог Университетской клиники КФУ Айрат Зиятдинов назвал пять идеальных напитков, которые не только согреют в мороз, но и не нанесут вред здоровью.