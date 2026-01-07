Татарстанцам назвали лучшие напитки, которые согревают в мороз

Зимой, особенно во время сильных морозов часто возникает вопрос — чем согреться в холодное время. Гастроэнтеролог Университетской клиники КФУ Айрат Зиятдинов назвал пять идеальных напитков, которые не только согреют в мороз, но и не нанесут вред здоровью.
В первую очередь эксперт назвал чай, следом в списке значится кофе. Также медик отметил полезные свойства какао. Следом в число согревающих напитков попали различные бульоны — говяжий, куриный и овощной. Наконец еще одним хорошим способом согреться назвали употребление теплого молока.
При этом, Зиятдинов развеял другой миф — о пользе алкоголя в мороз. Такой вариант согрева лучше исключить, считает эксперт. Никакой пользы организму он не принесет.