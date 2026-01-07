Омичей в ближайшее время ожидает слабая магнитная буря

Напомним, что геомагнитная активность может сказаться на состоянии метеозависимых омичей. В моменты солнечной активности у них могут обостряться хронические заболевания и ухудшаться самочувствие. Врачи рекомендуют во время магнитных бурь воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также пить больше воды и ограничить себя в употреблении спиртного.