Омичей в ближайшее время ожидает слабая магнитная буря

Довольно скромную по воздействию на организм магнитную бурю пообещали омичам уже после завтра — 9 января. Прогноз опубликован лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Омскую область ждет небольшая солнечная активность. В пятницу, 9 января, период с 12 до 18 часов, показатели геомагнитного индекса будут достигать уровня G-1, означающего слабую магнитную бурю. Также по сообщению лаборатории, остаточное явление, называемое «возбужденной магнитосферой», продлится после магнитной бури еще 6 часов — до 21 часа местного времени.
Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ xras.ru.
Напомним, что геомагнитная активность может сказаться на состоянии метеозависимых омичей. В моменты солнечной активности у них могут обостряться хронические заболевания и ухудшаться самочувствие. Врачи рекомендуют во время магнитных бурь воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также пить больше воды и ограничить себя в употреблении спиртного.