Кризис системы. Где найти миллиард на спасение автобусов и трамваев Казани?

Реформа 2006 года позволила избавиться от «газелей» и создать сеть, основанную на крупных автобусах и работающую без прямых бюджетных дотаций. Однако сегодня эта модель исчерпала себя. Первые трещины появились в 2019 году, когда билетной выручки перестало хватать даже на покрытие базовых расходов. Пандемия с её скандальным «QR-режимом» обрушила пассажиропоток на треть, а восстановиться до прежних показателей не удалось до сих пор. Результат налицо — каждый день горожане сталкиваются с переполненными автобусами, увеличившимися интервалами и растущим недовольством.