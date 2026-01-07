Беспрозванных об уборке снега: Плохо отрабатывают управляющие компании

Управляющие компании плохо справляются с уборкой снега в Калининградской области. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.
По муниципальным дорогам больше всего вопросов за период поступило от жителей Калининграда, Балтийского, Светловского, Черняховского, Гурьевского и Зеленоградского округов. У глав на контроле, где не хватает техники — помогаем на период снегопадов решить вопрос. Плохо отрабатывают управляющие компании. Предупреждал: будем наказывать. Взяли под контроль их работу, уборку на территориях юрлиц (только по Калининграду уже выписали больше 25 штрафов). Минконтроля реагирует на обращения, если штрафы не подействуют, будем помогать жильцам менять недобросовестные УК на ответственные, — сообщил Беспрозванных.
По словам губернатора, в этом сезоне в Калининграде техника стала выходить на уборку снега чаще. Кроме того, на период снегопадов увеличили её количество и привлекли дополнительно людей.
На областных трассах службы работают круглосуточно. В период с 31 декабря по 6 января снегоуборочный транспорт прошёл более 60 тысяч километров при общей протяжённости региональных дорог в 4,5 тысячи. Ежедневно выходит 80−100 машин.