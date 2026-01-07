Беспрозванных об уборке снега: Плохо отрабатывают управляющие компании

По муниципальным дорогам больше всего вопросов за период поступило от жителей Калининграда, Балтийского, Светловского, Черняховского, Гурьевского и Зеленоградского округов. У глав на контроле, где не хватает техники — помогаем на период снегопадов решить вопрос. Плохо отрабатывают управляющие компании. Предупреждал: будем наказывать. Взяли под контроль их работу, уборку на территориях юрлиц (только по Калининграду уже выписали больше 25 штрафов). Минконтроля реагирует на обращения, если штрафы не подействуют, будем помогать жильцам менять недобросовестные УК на ответственные, — сообщил Беспрозванных.