В блиндажном храме бригады «Север» провели рождественское богослужение

БЕЛГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Рождественское богослужение провели в блиндажном храме 128-ой отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса группировки войск «Север», передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня великий праздник, светлое Рождество Христово, и мы находимся сейчас под землей, провели богослужение с нашим батюшкой и поздравили друг друга с праздником», — рассказала РИА Новости старшая медицинская сестра с позывным «Дерзкая».
Военнослужащая отметила, что, несмотря на боевую обстановку, военнослужащим важно посетить праздничную службу. Она подчеркнула, что именно молитва помогает ей быть сильной и смелой.
«Вера в Бога, поддержка в это нелегкое время нам необходима. Для этого мы и обращаемся с молитвами к нашему Богу и просим поддержки духа, веры и прийти к этому великому Дню Победы», — добавила военнослужащая.