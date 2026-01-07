В Иркутской области 650 ветеранов СВО получат путевки в санатории в 2026 году

Ветераны боевых действий, а также семьи погибших ветеранов в Иркутской области имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. В 2026 году на эти цели планируется приобрести 650 путёвок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.