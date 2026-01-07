В Иркутской области 650 ветеранов СВО получат путевки в санатории в 2026 году

Ветераны боевых действий, а также семьи погибших ветеранов в Иркутской области имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. В 2026 году на эти цели планируется приобрести 650 путёвок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— За 2022−2023 год санаторно-курортным лечением было обеспечено более 250 ветеранов боевых действий, участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других регионах, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов, — поделились в правительстве.
Сейчас особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их близких. Для получения путёвки необходимо подать заявление. Подробные условия и список документов можно найти на официальных ресурсах министерства социального развития Иркутской области.