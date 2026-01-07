Лукашенко считает, что у Белоруссии нет врагов

Икона Божией Матери «Минская» была обретена в 1500 году на водах протекающей через белорусскую столицу реки Свислочь и с тех пор постоянно находится в Минске. Она особо почитается верующими, которые смогли сберечь образ и во время гонений на православие со стороны советской власти, и в годы Великой Отечественной войны. С 1945 года икона находится в Свято-Духовом кафедральном соборе.