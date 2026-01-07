В новом году россияне смогут посещать более сотни стран без виз

Среди наиболее привлекательных направлений — Китай, куда теперь можно отправиться на 30 дней без визы. Для любителей Африки открыт доступ сразу в 12 стран континента, среди которых популярные направления вроде Марокко, ЮАР, Туниса и Сейшел. Кроме того, многие страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока ввели облегчённые условия въезда для наших соотечественников.