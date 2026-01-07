В новом году россияне смогут посещать более сотни стран без виз

Граждане России получили возможность посещать около 120 стран мира без необходимости заранее оформлять визу либо с возможностью её оформления непосредственно на границе.
Как сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, такое положение существенно расширило возможности российских путешественников.
Среди наиболее привлекательных направлений — Китай, куда теперь можно отправиться на 30 дней без визы. Для любителей Африки открыт доступ сразу в 12 стран континента, среди которых популярные направления вроде Марокко, ЮАР, Туниса и Сейшел. Кроме того, многие страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока ввели облегчённые условия въезда для наших соотечественников.
Так, россиянам стали доступны путешествия в такие экзотичные уголки планеты, как Антарктида, Гватемала, Сальвадор, Перу, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония и ряд других мест. Помимо прочего, планируется расширение списка государств, где россияне смогут пребывать без визы, например, скоро появится возможность свободного перемещения в Оман, Иорданию и Саудовскую Аравию. Однако некоторые страны требуют оплаты сбора за оформление электронной визы (ETA).
Стоит отметить, что подобное решение позволяет сделать путешествие проще и дешевле, поскольку получение обычной визы связано с определёнными затратами и бюрократическими процедурами. Теперь же, имея обычный заграничный паспорт, граждане нашей страны могут отправляться в большое количество зарубежных точек назначения без особых хлопот.
Итоговые цифры впечатляют: список открытых границ включает десятки популярных туристических маршрутов, делая мир ближе и доступнее для россиян.
