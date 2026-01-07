Огромная очередь выстроилась перед входом в Эрмитаж на Дворцовой

Длинная очередь выстроилась на Дворцовой площади перед входом в Зимний дворец Эрмитажа. Вереница людей практически достигла Александровской колонны. Причина наплыва посетителей — в бесплатных билетах в музей. В Эрмитаже заранее предупреждали, что в Рождество во всех комплексах будет свободный вход. Получить билеты можно было на официальном сайте музея, их публиковали порционно, и они быстро заканчивались.