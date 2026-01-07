Огромная очередь выстроилась перед входом в Эрмитаж на Дворцовой

Длинная очередь выстроилась на Дворцовой площади перед входом в Зимний дворец Эрмитажа. Вереница людей практически достигла Александровской колонны. Причина наплыва посетителей — в бесплатных билетах в музей. В Эрмитаже заранее предупреждали, что в Рождество во всех комплексах будет свободный вход. Получить билеты можно было на официальном сайте музея, их публиковали порционно, и они быстро заканчивались.
— Кроме того, бесплатные билеты можно получить 7 января в кассах в порядке живой очереди, — ранее уточняли в Эрмитаже. — Количество билетов будет зависеть от пропускной способности каждого комплекса. Кассы Эрмитажа на Дворцовой работают с 11:00 до 17:00.
Добавим, что проход к кассам организован небольшими группами, чтобы избежать образования толп посетителей в гардеробах и вестибюле комплекса. А вот посетить «Старую Деревню» можно только в экскурсионной группе.