В Омской области пройдут похороны солдата, погибшего в зоне проведения СВО

Завтра, 8 января, состоятся похороны жителя села Колосовка Бориса Борисенко. О воине, героически павшем в зоне проведения СВО, сообщается на официальной странице местной администрации.
«Уважаемые земляки! Завтра, 8 января 2026 года, состоится прощание с участником специальной военной операции на Украине, нашим земляком Борисенко Борисом Владимировичем, героически погибшим при исполнении воинского долга», — говорится в некрологе, размещенном на официальной странице администрации Колосовского района.
Фото: официальная страница администрации Колосовского района vk.com/club194016146.
Подробности о том, кем работал Борис Владимирович до того, когда пошел защищать интересы России, а также сколько ему было лет и когда он погиб, в тексте сообщения не приводятся. Определено время и место прощания. Оно состоится в 11.00 часов, в селе Колосовка, на центральной площади.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Борисенко.