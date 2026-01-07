Ричмонд
Размер средней зарплаты назвали чиновники в Башкирии

Правительство Башкирии: средняя зарплата в республике достигла 72,2 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

По данным правительства Башкирии, средняя заработная плата в республике за январь-сентябрь 2025 года составила 72,2 тысячи рублей. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 75% от среднероссийского показателя.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Уфимском и Хайбуллинском районе, а также в Уфе — от 91 до 95 тысяч рублей.

Как сообщила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова, в 2025 году удалось существенно сократить задолженность по заработной плате — почти на 205 млн рублей (с 368 до 163,3 млн). Численность работников, перед которыми остается долг, сократилась более чем на 1300 человек.

