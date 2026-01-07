Дорога на север Молдовы заблокирована: Перед Оргеевом автомобильная пробка на несколько километров

Дорога в сторону Оргеева оказалась заблокирована многокилометровой пробкой.
На трассе в направлении Оргеева образовалась многокилометровая автомобильная пробка. Движение существенно затруднено, водители вынуждены проводить в заторе десятки минут.
Некоторым водителям пришлось разворачиваться и искать альтернативные маршруты.
Кишиневцы дружно ломанулись к родным на Рождество. Зато в столице свободно.
