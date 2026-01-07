В Беларуси число новых арендных квартир за 2026−2030 годы вырастет в пять раз

Арендного жилья в 2026—2030 году в Беларуси планируют построить в пять раз больше, чем за период с 2021 по 2025 годы. Такие выводы можно сделать из опубликованной на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси Государственной программы «Строительство жилья» на 2026−2030 годы.
В документе отмечено, что наращивание объемов строительства арендного жилья является одним из приоритетных направлений жилищного строительства в стране. Потому что именно арендное жилье стало эффективным инструментом решения жилищных проблем белорусов, особенно социально незащищенных, которые не могут приобрести жилье в собственность.
За 2021−2025 годы в Беларуси было построено 1,03 миллиона квадратных метров арендного жилья. За время с 2026 по 2030 годы построят 5 миллионов квадратных метров. К 2030 году арендное жилье составит около 25% от общего объема нового жилья. Для сравнения, в предстоящие пять лет в Беларуси построят 1,25 миллиона квадратных метров жилья с господдержкой, то есть для льготников и очередников.
Кстати, Минстройархитектуры сообщило, что более 2500 «хрущевок» направят на реновацию в Беларуси.
А тем временем, премьер-министр Александр Турчин сказал про увеличение нормы жилой площади на одного жителя в Беларуси: «33 квадратных метра на человека».