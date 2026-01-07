В Беларуси число новых арендных квартир за 2026−2030 годы вырастет в пять раз

За 2021−2025 годы в Беларуси было построено 1,03 миллиона квадратных метров арендного жилья. За время с 2026 по 2030 годы построят 5 миллионов квадратных метров. К 2030 году арендное жилье составит около 25% от общего объема нового жилья. Для сравнения, в предстоящие пять лет в Беларуси построят 1,25 миллиона квадратных метров жилья с господдержкой, то есть для льготников и очередников.