Волгоградских матерей-героинь приравняли к Героям Труда: что это значит

— Также вводится дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии) матерей-героинь и снимаются ограничения, связанные с учетом в страховой стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет (ранее были ограничения до 6 лет в общей сложности). Кроме того, если у мамы рождаются одновременно два и более малыша, в страховой стаж будет включаться по 1,5 года ухода за каждым ребенком, — уточняют в Волгоградской областной думе.