Дуров заявил о войне ЕС против неприкосновенности частной жизни

Российский бизнесмен высказался о вступивших в силу с начала 2026 года правилах об автоматическом обмене между странами ЕС информацией о криптоактивах и операциях с ними.
«В ЕС никогда не прекращается война против неприкосновенности частной жизни. Разумеется, все это делается для их же блага. Кто знает, на что способны эти пронырливые европейцы без дополнительной слежки?» — отметил Дуров на своей странице в X (бывш. Twitter).
Также 5 декабря 2025 года Дуров заявил, что Европейский союз (ЕС) вводит заведомо невыполнимые требования, которые служат инструментом для наказания компаний, не готовых безропотно идти на ограничения свободы слова.